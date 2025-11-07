Les actions du propriétaire de British Airways, IAG, chutent en raison de la faiblesse du marché américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La compagnie aérienne annonce un ralentissement du marché économique américain au troisième trimestre

*

Baisse du taux de remplissage, en particulier sur les lignes de l'Atlantique Nord

*

Bénéfice trimestriel conforme aux estimations à 2,05 milliards d'euros

*

Les actions d'IAG perdent jusqu'à 10 %

(Mise à jour avec l'évolution du cours de l'action, les commentaires du directeur général et le contexte) par Shashwat Awasthi et Joanna Plucinska

Le propriétaire de British Airways, IAG ICAG.L , a signalé vendredi la faiblesse du marché économique américain, ce qui a fait chuter ses actions **jusqu'à** 10 %, même s'il a annoncé un bénéfice d'exploitation pour le troisième trimestre largement conforme aux attentes et une augmentation des réservations.

Il s'agit du dernier groupe aérien à signaler un ralentissement du marché transatlantique lucratif alors que les voyages de l'Europe vers les États-Unis ont chuté depuis que le président Donald Trump a pris ses fonctions avec des politiques que certains considèrent comme anti-commerciales et anti-étrangères.

Les actions d'IAG ont chuté **jusqu'à** 9,8 % à 373,7 pence, effaçant environ 1,9 milliard de livres (2,5 milliards de dollars) de sa valeur de marché. L'action était en passe de connaître sa plus forte baisse en une journée depuis le début de l'année 2022.

RÉSERVATIONS EN HAUSSE

"Comme prévu, le marché de l'Atlantique Nord a connu un certain ralentissement des loisirs économiques dans les points de vente aux États-Unis", a déclaré IAG dans un communiqué.

Le groupe, qui possède également Iberia, Vueling et Aer Lingus, a déclaré que son coefficient d'occupation des passagers - une mesure de l'efficacité du remplissage des sièges - a diminué dans toutes les régions, avec une baisse de 2,4 points sur les routes de l'Atlantique Nord.

Le revenu unitaire des passagers - un autre indicateur clé mesurant le revenu moyen par passager - a chuté de 7,1 % dans la région de l'Atlantique Nord, dans un contexte de baisse globale de 2,4 %.

Néanmoins, le groupe a déclaré avoir réservé 30 % de ses billets pour le premier trimestre, et le directeur général Luis Gallego a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il ne s'inquiétait pas d'une éventuelle faiblesse des liaisons transatlantiques pour l'année à venir.

Les compagnies aériennes européennes ont donné des perspectives prudemment optimistes pour les voyages transatlantiques jusqu'en 2026, beaucoup soulignant que la pire chute a eu lieu plus tôt cette année lorsque Trump a annoncé des tarifs douaniens radicaux sur divers marchés à travers le monde.

"Nous devons prendre en compte le fait que nous comparons avec un trimestre très fort l'année dernière", a déclaré Gallego à propos de la performance du troisième trimestre.

Le bénéfice d'IAG pour les trois mois se terminant le 30 septembre était de 2,05 milliards d'euros (2,4 milliards de dollars), en hausse de 2 % par rapport à l'année précédente, et largement conforme à l'estimation consensuelle de 2,1 milliards d'euros établie par la société.

Le chiffre d'affaires du trimestre est resté stable à 9,33 milliards d'euros et le groupe a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

À la clôture de jeudi, les actions d'IAG avaient grimpé de près de 40 % cette année, dépassant les gains de 25 % et 21 % de leurs homologues Air France AIRF.PA et Lufthansa LHAG.DE , respectivement.