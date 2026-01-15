 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions du producteur d'avocats Calavo bondissent après son acquisition par Mission Produce ; les actions AVO chutent
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 15:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'activité boursière à l'ouverture du marché)

15 janvier - ** Les actions du producteur d'avocats Calavo Growers CVGW.O ont bondi tôt jeudi après l'annonce de son acquisition par son rival Mission Produce AVO.O , tandis que les actions AVO ont chuté brusquement

** Les actions de CVGW ont augmenté de jusqu'à 10,9 % pour atteindre 25 $ et étaient en hausse de 6,8 % à 24,12 $ en début de séance

** L'action AVO a baissé de 13,1 % à 11,04 $, après avoir chuté jusqu'à 10,37 $, son niveau le plus bas depuis le début du mois de juin ** Dans le cadre de la transaction annoncée mercredi soir, les actionnaires de CVGW recevront 27 $/action, soit 14,85 $ en espèces et environ 0,98 action d'AVO pour chaque action de CVGW

** La transaction, qui valorise CVGW à une valeur d'entreprise totale d'environ 430 millions de dollars, représente une prime de 19,6 % par rapport à la dernière vente de CVGW à 22,58 dollars le mercredi

** À la clôture de la transaction, les actionnaires d'AVO devraient détenir environ 80,3 % de la société combinée et les actionnaires de CVGW devraient détenir environ 19,7 %

** Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé la transaction, qui devrait être finalisée d'ici la fin du mois d'août

** John Pawlowski, directeur général d'AVO, sera le chef de la nouvelle société et sera basé au siège d'AVO à Oxnard, en Californie

** Les actions de CVGW ont perdu environ 7 % au cours de l'année dernière jusqu'à mercredi, pour une capitalisation boursière d'environ 400 millions de dollars ** En juin, la société a déclaré avoir reçu une proposition non sollicitée de 32 $/action, sans révéler l'identité de l'auteur de l'offre à l'époque

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CALAVO GROWERS
24,5150 USD NASDAQ +8,57%
MISSION PRODUCE
11,2101 USD NASDAQ -11,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tennis: Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz
    Tennis: Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 16:42 

    La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est "formidable" pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

  • Des policiers fédéraux font face à des manifestants mercredi 14 janvier à Minneapolis ( AFP / Octavio JONES )
    Minneapolis: Trump menace d'invoquer une loi d'exception après de nouveaux heurts
    information fournie par AFP 15.01.2026 16:39 

    Donald Trump a menacé jeudi d'invoquer une loi d'exception qui lui permettrait de déployer l'armée à Minneapolis, après une soirée de heurts entre forces de l'ordre et manifestants faisant suite à un nouvel incident impliquant la police de l'immigration (ICE). ... Lire la suite

  • Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
    Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 16:37 

    Un cri strident déchire l'aube alors que les chimpanzés sauvages de la savane de Fongoli, au mode de vie unique, se réveillent, dans cette région sahélienne des confins du Sénégal, où une primatologue et son équipe mènent un travail pionnier d'observation.

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson: un outil 3D au service de la chirurgie esthétique
    information fournie par Zonebourse 15.01.2026 16:34 

    Le géant de la santé mise sur la simulation numérique pour lever les freins psychologiques à la chirurgie mammaire et accélérer le processus de décision des patientes. Johnson & Johnson MedTech a lancé aux États-Unis l'application Arbrea Breast Simulator pour

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank