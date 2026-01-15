Les actions du producteur d'avocats Calavo bondissent après son acquisition par Mission Produce ; les actions AVO chutent

15 janvier - ** Les actions du producteur d'avocats Calavo Growers CVGW.O ont bondi tôt jeudi après l'annonce de son acquisition par son rival Mission Produce AVO.O , tandis que les actions AVO ont chuté brusquement

** Les actions de CVGW ont augmenté de jusqu'à 10,9 % pour atteindre 25 $ et étaient en hausse de 6,8 % à 24,12 $ en début de séance

** L'action AVO a baissé de 13,1 % à 11,04 $, après avoir chuté jusqu'à 10,37 $, son niveau le plus bas depuis le début du mois de juin ** Dans le cadre de la transaction annoncée mercredi soir, les actionnaires de CVGW recevront 27 $/action, soit 14,85 $ en espèces et environ 0,98 action d'AVO pour chaque action de CVGW

** La transaction, qui valorise CVGW à une valeur d'entreprise totale d'environ 430 millions de dollars, représente une prime de 19,6 % par rapport à la dernière vente de CVGW à 22,58 dollars le mercredi

** À la clôture de la transaction, les actionnaires d'AVO devraient détenir environ 80,3 % de la société combinée et les actionnaires de CVGW devraient détenir environ 19,7 %

** Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé la transaction, qui devrait être finalisée d'ici la fin du mois d'août

** John Pawlowski, directeur général d'AVO, sera le chef de la nouvelle société et sera basé au siège d'AVO à Oxnard, en Californie

** Les actions de CVGW ont perdu environ 7 % au cours de l'année dernière jusqu'à mercredi, pour une capitalisation boursière d'environ 400 millions de dollars ** En juin, la société a déclaré avoir reçu une proposition non sollicitée de 32 $/action, sans révéler l'identité de l'auteur de l'offre à l'époque