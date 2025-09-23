Les actions du fabricant de Tylenol Kenvue rebondissent, les affirmations de Donald Trump sont repoussées

par Sriparna Roy

Les actions de Kenvue KVUE.N ont grimpé de 6% mardi, rebondissant d'un niveau record atteint lors de la session précédente, les analystes soulignant l'absence de nouvelles preuves scientifiques de la Maison Blanche pour soutenir Donald Trump liant le populaire analgésique Tylenol du fabricant de médicaments à l'autisme.

Lundi, Donald Trump a établi un lien entre l'autisme et l'utilisation de vaccins pendant l'enfance et la prise de Tylenol, connu sous le nom générique de paracétamol, par les femmes enceintes, élevant des affirmations non étayées par des preuves scientifiques au premier plan de la politique de santé des États-Unis.

"Les investisseurs retenaient leur souffle, craignant que l'annonce d'hier ne fasse l'effet d'une bombe. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas, car aucune nouvelle preuve scientifique n'a été présentée établissant un lien entre le Tylenol et l'autisme", a déclaré James Harlow, vice-président de Novare Capital Management.

Les agences sanitaires de l'Union européenne et du Royaume-Uni ont également confirmé l'innocuité du paracétamol pendant la grossesse, tandis que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les preuves d'un lien restaient incohérentes et a invité à la prudence avant de tirer des conclusions.

Le Tylenol génère environ 1 milliard de dollars de ventes annuelles pour Kenvue, selon une estimation de la société de courtage Morningstar.

Les actions ont chuté à un niveau historiquement bas lundi, avant la conférence où Donald Trump a mis en garde à plusieurs reprises contre l'utilisation de l'analgésique et a suggéré que les vaccins courants ne soient pas pris ensemble ou si tôt dans la vie d'un enfant.

De nombreux médecins rejettent cette affirmation, et Kenvue, qui s'est séparé de Johnson & Johnson JNJ.N en 2023, a réaffirmé qu'il n'y avait pas de lien scientifique entre l'acétaminophène, l'ingrédient actif du Tylenol, et l'autisme, avertissant que de telles suggestions pourraient mettre en péril la santé maternelle.

"Dans l'ensemble, nous voyons un risque judiciaire limité suite à l'annonce [de lundi], mais il pourrait y avoir un impact sur la consommation de Tylenol en raison des titres négatifs", ont écrit les analystes de Citi dans une note.

La Food and Drug Administration a déclaré qu'elle mettrait à jour les étiquettes du Tylenol et de ses versions génériques afin de refléter les preuves d'un lien possible entre la consommation d'acétaminophène pendant la grossesse et des troubles neurologiques tels que l'autisme et le TDAH, tout en soulignant qu'aucune relation de cause à effet n'a été établie.

"Ce problème ne concerne que les femmes enceintes, qui constituent un sous-ensemble plus restreint de consommateurs, de sorte que l'impact réel sur les résultats financiers de Kenvue a probablement toujours été modeste", a déclaré James Harlow.