Les actions des sociétés minières de terres rares grimpent après un rapport sur le lancement par Trump d'une réserve de minéraux de 12 milliards de dollars
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 14:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières de terres rares augmentent en début de marché après que Bloomberg News ait rapporté que le président américain Donald Trump est prêt à lancer un stock stratégique de minéraux critiques avec 12 milliards de dollars de fonds d'amorçage

** Critical Metals CRML.O grimpe de 6,9 %; United States Antimony UAMY.N gagne 4,6 %

** USA Rare Earth USAR.O en hausse de 6,5%; MP Materials

MP.N en hausse de 3,5%

** NioCorp NB.O en hausse de 6,9%; Energy Fuels UUUUU.A en hausse de 2,5%

** Trilogy Metals TMQ.N grimpe de 3,7 %; Ramaco Resources

METC.O gagne 2,7 %

** L'entreprise, baptisée Project Vault, combinera 1,67 milliard de dollars de capitaux privés avec un prêt de 10 milliards de dollars de la US Export-Import Bank pour acheter et stocker des minéraux pour les fabricants et les entreprises technologiques, selon le rapport

** Le stock vise à protéger les chaînes d'approvisionnement américaines de la volatilité des prix et à réduire la dépendance à l'égard de la Chine

** Le mois dernier , un groupe bipartisan de législateurs américains a présenté un projet de loi visant à créer un stock de minéraux critiques d'une valeur de 2,5 milliards de dollars, dans le but de stabiliser les prix du marché et d'encourager l'exploitation minière et le raffinage au niveau national

