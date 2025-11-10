 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 068,88
+1,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions des sociétés minières d'argent augmentent grâce aux espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed et à la faiblesse du dollar américain
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 12:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent augmentent avant la mise sur le marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 3,1% à 49,79 dollars l'once, atteignant son plus haut niveau depuis le 21 octobre ** Les prix augmentent alors que la faiblesse des données économiques américaines renforce les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine le mois prochain, tandis qu'un dollar plus faible apporte un soutien supplémentaire

** Hecla Mining HL.N en hausse de 4,8 % et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 6,4 %

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO , EXK.N en hausse de 6,3% et Silvercorp Metals SVM.TO , SVM.N en hausse de 4,4%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 3,1% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 3%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

Argent
49,96 USD Six - Forex 1 +3,35%
COEUR MINING
14,690 USD NYSE +1,73%
ENDEAVOUR SILVER
10,110 CAD TSX -1,84%
ENDEAVOUR SILVER
7,205 USD NYSE -1,50%
HECLA MINING
13,885 USD NYSE +2,43%
SILVERCORP METAL
8,850 CAD TSX +1,37%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ROBERTET : La situation technique est plutôt incertaine
    ROBERTET : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 10.11.2025 12:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • X-FAB : Baissier mais survendu
    X-FAB : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 10.11.2025 12:33 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )
    Modeste hausse du pétrole dans l'attente de plusieurs rapports sur le marché
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.11.2025 12:31 

    Les prix du pétrole progressent légèrement lundi, dans l'attente d'éclaircissements sur le marché avec la publication de plusieurs rapports, dont ceux de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), attendus ... Lire la suite

  • LISI : La consolidation peut se poursuivre
    LISI : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 10.11.2025 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank