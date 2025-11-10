Les actions des sociétés minières d'argent augmentent grâce aux espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed et à la faiblesse du dollar américain

10 novembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent augmentent avant la mise sur le marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 3,1% à 49,79 dollars l'once, atteignant son plus haut niveau depuis le 21 octobre ** Les prix augmentent alors que la faiblesse des données économiques américaines renforce les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine le mois prochain, tandis qu'un dollar plus faible apporte un soutien supplémentaire

** Hecla Mining HL.N en hausse de 4,8 % et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 6,4 %

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO , EXK.N en hausse de 6,3% et Silvercorp Metals SVM.TO , SVM.N en hausse de 4,4%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 3,1% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 3%