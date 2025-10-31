Les actions des sociétés d'extraction d'argent chutent, les opérateurs anticipant de nouvelles baisses de taux d'intérêt

31 octobre - ** Les actions des sociétés d'extraction d'argent chutent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 0,71% à 48,56 dollars l'once, les traders pesant l'incertitude entourant une nouvelle baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine cette année ** Coeur Mining CDE.N et Hecla Mining HL.N chutent respectivement de 3,33% et 1,67%

** Les sociétés minières canadiennes Wheaton Precious Metals

WPM.TO et Endeavour Silver EDR.TO en baisse de 1,2% et 3,34%, respectivement

** Physical Silver Shares ETF SIVR.P en baisse de 0,7%, tandis que iShares Silver Trust SLV.P en baisse de 0,7%