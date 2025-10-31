 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 123,00
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions des sociétés d'extraction d'argent chutent, les opérateurs anticipant de nouvelles baisses de taux d'intérêt
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 18:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions des sociétés d'extraction d'argent chutent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 0,71% à 48,56 dollars l'once, les traders pesant l'incertitude entourant une nouvelle baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine cette année ** Coeur Mining CDE.N et Hecla Mining HL.N chutent respectivement de 3,33% et 1,67%

** Les sociétés minières canadiennes Wheaton Precious Metals

WPM.TO et Endeavour Silver EDR.TO en baisse de 1,2% et 3,34%, respectivement

** Physical Silver Shares ETF SIVR.P en baisse de 0,7%, tandis que iShares Silver Trust SLV.P en baisse de 0,7%

Valeurs associées

Argent
48,80 USD Six - Forex 1 -0,41%
COEUR MINING
17,220 USD NYSE -2,71%
ENDEAVOUR SILVER
11,400 CAD TSX -2,40%
HECLA MINING
12,805 USD NYSE -0,77%
WHEATON PRECIOUS
136,210 CAD TSX -0,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank