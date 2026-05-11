Les actions des sociétés aurifères reculent alors que l'or s'affaiblit en raison des craintes inflationnistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent en pré-ouverture, suivant la baisse des cours de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= recule de 0,4% à 4 696,35 $ l'once

** Les cours de l'or baissent , les prix élevés du pétrole attisant les craintes d'inflation et de maintien prolongé des taux d'intérêt à un niveau élevé, tandis que les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran restent au point mort

** Le géant minier Newmont NEM.N recule de 1,5%

** Sociétés minières sud-africaines: Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N reculent de 0,8% à 1,7%

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N recule légèrement et Kinross Gold KGC.N perd 0,7%