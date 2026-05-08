 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions des sociétés aurifères progressent alors que l'or s'apprête à enregistrer une hausse hebdomadaire
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 12:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, alors que les cours de l'or restent en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 0,8% à 4 726,82 dollars l'once; il affiche une hausse de plus de 2,3% depuis le début de la semaine, sa plus forte progression depuis le 30 mars

** Les cours gagnent , les marchés ayant intégré l'optimisme suscité par un éventuel accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, ce qui contribue à tempérer les craintes que la forte inflation n'entraîne des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps

** Principales sociétés minières: Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N progressent respectivement de 1,7% et 0,8%

** Sociétés minières sud-africaines: Harmony Gold HMY.N en hausse de 2%, AngloGold Ashanti AU.N grimpe de 3,2% et Sibanye Stillwater SBSW.N progresse légèrement

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N gagne 1,3% et Kinross Gold KGC.N progresse de 1,2%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
256,560 CAD TSX -1,03%
AGNICO EAGLE MIN
187,695 USD NYSE -1,19%
ANGLOGOLD ASH
100,170 USD NYSE +1,58%
BARRICK MINING
57,200 CAD TSX +0,79%
HARMONY GOLD MIN
15,100 EUR Tradegate +0,33%
HARMONY GOLD SP ADR
17,580 USD NYSE +0,23%
KINROSS GOLD
41,620 CAD TSX -0,90%
KINROSS GOLD
30,430 USD NYSE -1,20%
NEWMONT
113,480 USD NYSE -1,40%
Or
4 717,46 USD Six - Forex 1 +0,65%
SIBANYE SP ADR
13,190 USD NYSE -1,79%
SIBANYE STILLW
2,890 EUR Tradegate +1,05%
SIBANYE STILLW
3,4200 USD OTCBB +15,57%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank