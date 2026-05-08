Les actions des sociétés aurifères progressent alors que l'or s'apprête à enregistrer une hausse hebdomadaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** Les actions des sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis progressent avant l'ouverture, alors que les cours de l'or restent en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire GOL/

** L'or au comptant XAU= progresse de 0,8% à 4 726,82 dollars l'once; il affiche une hausse de plus de 2,3% depuis le début de la semaine, sa plus forte progression depuis le 30 mars

** Les cours gagnent , les marchés ayant intégré l'optimisme suscité par un éventuel accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, ce qui contribue à tempérer les craintes que la forte inflation n'entraîne des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps

** Principales sociétés minières: Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N progressent respectivement de 1,7% et 0,8%

** Sociétés minières sud-africaines: Harmony Gold HMY.N en hausse de 2%, AngloGold Ashanti AU.N grimpe de 3,2% et Sibanye Stillwater SBSW.N progresse légèrement

** Sociétés minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.N gagne 1,3% et Kinross Gold KGC.N progresse de 1,2%