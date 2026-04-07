Les actions des sociétés américaines de gaz naturel augmentent alors que la production journalière diminue

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7 avril - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel augmentent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 sont en hausse de 2,2 % à 2,87 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel sont en hausse suite à une baisse préliminaire de la production journalière

** Les prix augmentent malgré les prévisions d'un temps plus doux et d'une demande plus faible que prévu au cours des deux prochaines semaines, ainsi que d'une baisse quotidienne de la quantité de gaz acheminée vers les usines américaines d'exportation de GNL

** Sur le marché au comptant, les prix moyens à Waha

HubNG-WAH-WTX-SNL dans l'ouest du Texas sont restés négatifs pendant 42 jours consécutifs, un record, car les contraintes des gazoducs ont continué à bloquer le gaz dans la région de Permian

** NextDecade NEXT.O bondit de 3,3 %, Cheniere Energy

LNG.N ajoute 1,9 %, Energy Transfer ET.N gagne 1,6 % et Williams Companies WMB.N augmente d'environ 1 %

** Les ETFs sur le gaz naturel augmentent également, avec United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 2,5% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en hausse de 4,7%