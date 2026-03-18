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Les actions des minières aurifères reculent, le cours de l'or baissant sur fond de paris hawkish de la Fed
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 13:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or sont en baisse avant le marché, dans le sillage de la baisse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 2,1 % à 4 901,67 $ l'once, son niveau le plus bas depuis le 18 février ** Les prix de l'or chutent alors que les investisseurs évaluent le risque d'une position plus hawkish de la Réserve fédérale américaine, les prix élevés du pétrole alimentant les inquiétudes sur l'inflation

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , B.N chutent respectivement de 2,7 % et 2,6 %

** Les sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N , Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.N perdent entre 5,4% et 6,6%

** Les minières canadiennes: Agnico Eagle Mines AEM.TO ,

AEM.N plonge de 2%; Kinross Gold K.TO , KGC.N chute de 2,9%

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