Les actions des mineurs d'or progressent alors que l'or gagne du terrain (19 déc.)
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 06:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dans l'article du 19 décembre, le titre et le point 3 ont été corrigés pour supprimer la référence incorrecte à l'impact de la force du dollar sur les prix)

22 décembre - ** Les actions des mineurs d'or gagnent, suivant la hausse du prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 0,27% à 4 342,82 $ l'once ** L'or est en passe d'enregistrer un gain hebdomadaire

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO augmentent respectivement de 1,3 % et 2,4 %

* Les actions cotées aux États-Unis des mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 1,7 %, Sibanye Stillwater

SBSW.N en hausse de 3,6 % et Harmony Gold HMY.N en baisse de 1,2 %

** Les actions des mineurs canadiens Agnico Eagle Mines

AEM.TO et Kinross Gold K.TO en hausse de 3,2% et 2,3%, respectivement

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
241,500 CAD TSX +3,88%
BARRICK MINING
61,620 CAD TSX +1,83%
GOLD FIELDS SP ADR
45,180 USD NYSE +2,31%
HARMONY GOLD SP ADR
20,685 USD NYSE +1,87%
KINROSS GOLD
39,420 CAD TSX +2,12%
NEWMONT
101,310 USD NYSE +1,98%
Or
4 402,67 USD Six - Forex 1 +1,48%
SIBANYE SP ADR
14,315 USD NYSE +2,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

