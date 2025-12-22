Les actions des mineurs d'or progressent alors que l'or gagne du terrain (19 déc.)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dans l'article du 19 décembre, le titre et le point 3 ont été corrigés pour supprimer la référence incorrecte à l'impact de la force du dollar sur les prix)

22 décembre - ** Les actions des mineurs d'or gagnent, suivant la hausse du prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 0,27% à 4 342,82 $ l'once ** L'or est en passe d'enregistrer un gain hebdomadaire

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO augmentent respectivement de 1,3 % et 2,4 %

* Les actions cotées aux États-Unis des mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 1,7 %, Sibanye Stillwater

SBSW.N en hausse de 3,6 % et Harmony Gold HMY.N en baisse de 1,2 %

** Les actions des mineurs canadiens Agnico Eagle Mines

AEM.TO et Kinross Gold K.TO en hausse de 3,2% et 2,3%, respectivement