Les actions des mineurs d'or et d'argent progressent alors que les prix des métaux précieux bondissent

3 février - ** Les actions des sociétés minières d'or et d'argent gagnent, suivant la hausse des prix des métaux précieux

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 5,1 % à 4 901,75 $ l'once, en hausse par rapport au plus bas de lundi de 4 403,24 $ l'once, mais toujours en dessous du record de la semaine dernière de 5 594,82 $ l'once

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 9,4 % à 86,92 $/once, après une baisse record de 27 % vendredi et une nouvelle chute de 6 % lundi ** Les prix de l'or et de l'argent rebondissent fortement , le lingot étant en passe de connaître sa plus forte hausse journalière depuis novembre 2008

** Les principales sociétés minières: Newmont NEM.N en hausse de 4%; Barrick Mining ABX.TO en hausse de 3,9%

** Les mineurs sud-africains: Gold Fields GFI.N en hausse de 5%; AngloGold Ashanti AU.N ajoute 5,5%; Harmony Gold

HMY.N gagne 1,4%; Sibanye Stillwater SBSW.N augmente de 2,8%

** Les mines d'argent: Hecla Mining HL.N en hausse de 6,9%; Coeur Mining CDE.N en hausse de 5%

** Les mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO augmente de 5 %; Silvercorp Metals SVM.TO augmente de 6 %; Agnico Eagle Mines AEM.TO ajoute 2,8 %; Kinross Gold K.TO augmente de 3,6 %