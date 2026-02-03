 Aller au contenu principal
Les actions des mineurs d'or et d'argent progressent alors que les prix des métaux précieux bondissent
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 16:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

3 février - ** Les actions des sociétés minières d'or et d'argent gagnent, suivant la hausse des prix des métaux précieux

GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 5,1 % à 4 901,75 $ l'once, en hausse par rapport au plus bas de lundi de 4 403,24 $ l'once, mais toujours en dessous du record de la semaine dernière de 5 594,82 $ l'once

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 9,4 % à 86,92 $/once, après une baisse record de 27 % vendredi et une nouvelle chute de 6 % lundi ** Les prix de l'or et de l'argent rebondissent fortement , le lingot étant en passe de connaître sa plus forte hausse journalière depuis novembre 2008

** Les principales sociétés minières: Newmont NEM.N en hausse de 4%; Barrick Mining ABX.TO en hausse de 3,9%

** Les mineurs sud-africains: Gold Fields GFI.N en hausse de 5%; AngloGold Ashanti AU.N ajoute 5,5%; Harmony Gold

HMY.N gagne 1,4%; Sibanye Stillwater SBSW.N augmente de 2,8%

** Les mines d'argent: Hecla Mining HL.N en hausse de 6,9%; Coeur Mining CDE.N en hausse de 5%

** Les mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO augmente de 5 %; Silvercorp Metals SVM.TO augmente de 6 %; Agnico Eagle Mines AEM.TO ajoute 2,8 %; Kinross Gold K.TO augmente de 3,6 %

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
270,270 CAD TSX +3,57%
ANGLOGOLD ASH
101,480 USD NYSE +7,04%
Argent
87,92 USD Six - Forex 1 +10,87%
BARRICK MINING
65,950 CAD TSX +4,07%
COEUR MINING
21,447 USD NYSE +5,55%
ENDEAVOUR SILVER
15,690 CAD TSX +6,45%
GOLD FIELDS
45,600 EUR Tradegate +8,83%
GOLD FIELDS SP ADR
53,235 USD NYSE +6,53%
HARMONY GOLD MIN
18,100 EUR Tradegate +2,26%
HARMONY GOLD SP ADR
21,410 USD NYSE +2,29%
HECLA MINING
23,535 USD NYSE +9,26%
KINROSS GOLD
45,290 CAD TSX +4,94%
NEWMONT
118,715 USD NYSE +5,20%
Or
4 973,24 USD Six - Forex 1 +6,70%
SIBANYE SP ADR
17,635 USD NYSE +4,53%
SIBANYE STILLW
3,750 EUR Tradegate +5,34%
SIBANYE STILLW
4,2500 USD OTCBB +0,71%
SILVERCORP METAL
14,590 CAD TSX +6,50%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
