Les actions des mineurs d'or bondissent alors que le cours du lingot atteint un record de 5 100 dollars l'once

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de commentaires d'analystes et de détails sur les prix de l'argent et les mineurs dans les paragraphes 4, 10-13)

Les actions des sociétés d'extraction d'or ont bondi dans les premiers échanges sur le marché lundi, alors que les prix des lingots ont bondi à un niveau record de 5 100 dollars l'once, prolongeant un rallye historique alimenté par la demande de valeurs refuges dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et de volatilité du marché.

L'or a augmenté d'environ 64% en 2025, sa plus forte hausse annuelle depuis 1979, alimentée par l'assouplissement de la politique monétaire américaine, l'achat massif des banques centrales et les flux d'investisseurs dans les ETF comme une couverture contre les risques politiques mondiaux et l'incertitude macroéconomique. GOL/

Un environnement de taux d'intérêt bas et d'incertitude économique favorise traditionnellement les actifs non productifs tels que l'or.

"Nous prévoyons maintenant que l'or atteindra 6 000 dollars l'once d'ici la fin de l'année, tout en précisant qu'il s'agit probablement d'une estimation prudente et qu'il pourrait bien aller plus haut", ont déclaré les analystes de la Société Générale.

Les prix des lingots ont atteint des sommets consécutifs au cours de la semaine dernière et ont déjà augmenté de plus de 18 % cette année.

Un prix de l'or plus élevé stimule généralement les revenus et les marges des mineurs, renforce les flux de trésorerie et les bilans, et donne aux entreprises une plus grande marge de manœuvre pour financer l'expansion, les dividendes ou la réduction de la dette.

Le principal mineur Newmont NEM.N a augmenté de 4,3 % et les actions cotées en bourse de Barrick Mining ABX.TO B.N ont grimpé de 3,4 %.

Les attentes du marché concernant une éventuelle réduction des taux d'intérêt aux États-Unis en 2026 ont également contribué à l'élan haussier des prix de l'or.

Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières canadiennes Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold

K.TO KGC.N ont chacune augmenté de près de 4 %.

Suivant la hausse du lingot, le prix de l'argent a atteint un nouveau sommet au-dessus de 100 $ l'once vendredi, poursuivant ainsi sa hausse record de 147 % l'an dernier.

Les actions de Hecla Mining HL.N et de Coeur Mining

CDE.Nampgt ont augmenté respectivement de 6,4 % et de 5,3 %.

Les actions cotées aux États-Unis des sociétés canadiennes Endeavour Silver EDR.TO EXK.N , Silvercorp Metals SVM.TO

SVM.N et Wheaton Precious Metals WPM.TO WPM.N ont progressé de 4,3 % à près de 6 %.

En outre, les ETFs abrdn Physical Silver Shares SIVR.P ont gagné 6,4% et iShares Silver Trust SLV.P ont bondi de 6%.