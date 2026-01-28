Les actions des mineurs d'argent augmentent alors que le dollar glisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent avant le marché, suivant la progression des cours du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 0,18% à 113,1964 dollars l'once, après avoir atteint un record de 117,69 dollars lundi

** Les prix augmentent alors que l'affaiblissement de la confiance dans le dollar américain et les inquiétudes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale américaine ont stimulé la demande pour le métal

** Hecla Mining HL.N en hausse de ~2%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 2,1%; Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 1,3%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P tous deux en légère hausse