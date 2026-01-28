Les actions des fabricants de puces progressent alors que la vague de demande de centres de données d'IA s'étend au-delà de Nvidia

Les fabricants de puces profitent d'une forte demande liée à l'IA jusqu'en 2026

Les dépenses en centres de données augmentent, stimulant TI et ASML

Les risques persistent, mais la visibilité à long terme reste solide

Les actions des fabricants de puces se sont redressées mercredi, stimulées par l'augmentation de la demande de matériel pour les centres de données d'IA, tandis que les résultats positifs de Texas Instruments et d'autres fabricants ont signalé que la dynamique s'étend au-delà des processeurs haut de gamme de Nvidia.

Texas Instruments TXN.O fabrique des puces analogiques pour convertir les signaux et gérer l'énergie dans les centres de données, contrairement aux puces graphiques d'IA rapides et coûteuses de Nvidia NVDA.O , et a bénéficié d'une hausse de la demande de la part des entreprises technologiques qui augmentent leur infrastructure de calcul pour alimenter leurs ambitions en matière d'IA.

Les actions de Texas Instruments ont augmenté d'environ 8,5 %. Seagate STX.O a bondi de 17,7 %, tandis qu'ASML ASML.AS a reculé de 2,3 %, après avoir gagné jusqu'à 7,5 % plus tôt dans la journée. D'autres fabricants de puces liés à l'IA, notamment Nvidia NVDA.O , Micron MU.O , AMD AMD.O et Intel INTC.O , étaient en hausse, prolongeant ainsi un rallye sectoriel.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a augmenté de 1,7%.

Le secteur a également été stimulé par un rapport de Reuters selon lequel la Chine a donné le feu vert à trois de ses plus grandes entreprises technologiques pour acheter les puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia.

"Les entreprises de la chaîne d'approvisionnement au sens large, c'est-à-dire les acheteurs et les clients des grands noms de la technologie, signalent que les conditions s'améliorent et qu'elles développent leurs plans de croissance", a déclaré Louise Dudley, gestionnaire de portefeuille pour les actions mondiales chez Federated Hermes.

"Cette confiance se répercute sur le secteur technologique, où les décisions de dépenses des directeurs généraux et des directeurs techniques dépendent fortement du sentiment général."

La dynamique du secteur a été soulignée mercredi par les prévisions trimestrielles optimistes de Texas Instruments ( ), qui ont montré que le boom des centres de données d'intelligence artificielle stimule la demande de puces au-delà des processeurs avancés de Nvidia.

Le leader européen de l'équipement pour puces ASML a également livré un quatrième trimestre exceptionnel mercredi. La société, dont les réservations ont presque doublé par rapport aux estimations des analystes, a également revu à la hausse ses perspectives de revenus pour 2026.

"ASML vient de présenter des chiffres impressionnants, les nouvelles commandes dépassant les attentes et indiquant que le marché se prépare à la prochaine étape de la croissance", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown.

"Les fabricants de mémoires en particulier se précipitent pour acheter les machines d'ASML, et l'importance des revenus des services montre que les usines utilisent à nouveau leur kit de manière plus intensive."

Le géant du stockage de données Seagate a relevé ses prévisions à l 'adresse mardi, citant la capacité proche de la ligne qui est maintenant entièrement allouée jusqu'en 2026 et la visibilité renforcée jusqu'en 2027 grâce à des accords à long terme.

Les bénéfices du secteur technologique sont tirés par le boom de l'IA et la croissance globale des entreprises américaines auquatrième trimestre, qui a augmenté d'environ 27 %, contre une croissance globale de 9,2 % pour les entreprises du S&P 500, selon les données de LSEG. La croissance du chiffre d'affaires du secteur technologique a été estimée à environ 18 %, contre 7,3 % pour l'ensemble du S&P 500.

Cependant, la pénurie mondiale de puces mémoire a jeté une ombre sur la demande du marché final de l'électronique personnelle, les chercheurs s'attendant à ce que les ventes de smartphones et d'ordinateurs personnels - un marché clé pour TI - soient affectées.

Morgan Stanley estime toutefois qu'une pénurie d'approvisionnement pour TI est peu probable en raison de la faible utilisation des usines dans le monde, bien que les risques géopolitiques restent imprévisibles et que la production centrée sur les États-Unis pourrait exposer TI à des droits de douane à l'étranger.