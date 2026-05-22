Les actions des fabricants d'ordinateurs bondissent après que Lenovo a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

22 mai - ** Les actions de Dell Technologies DELL.N s'envolent de 15,5% à 291,64 $ et celles de HP Inc HPQ.N bondissent de 14,8% à 25,15 $

** DELL est le quatrième titre le plus en vogue, selon le forum Stocktwits, dédié aux investisseurs particuliers

** Le groupe chinois Lenovo 0992.HK a annoncé une hausse de 27% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre , dépassant les prévisions

** La division PC, tablettes et smartphones de Lenovo – sa principale source de revenus – a enregistré une hausse de 24% de son chiffre d'affaires au cours du trimestre clos en mars, soit le taux de croissance trimestriel le plus élevé depuis cinq ans

** L'action DELL a plus que doublé, tandis que HPQ a progressé d'environ 13% depuis le début de l'année