Les actions des compagnies aériennes américaines augmentent dans l'espoir d'une fin potentielle de la fermeture du gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

10 novembre - ** Les actions des compagnies aériennes américaines gagnent sur l'espoir d'une fin potentielle de la fermeture du gouvernement fédéral ** Alaska Air ALK.N grimpe le plus, avec unbond de 3,2%à l'ouverture, suivi par Southwest LUV.N avec une hausse de 2,5%; United Airlines UAL.O gagne 2,4%, Delta DAL.N en hausse de 2,3% et American Airlines AAL.O se négocie 1,7% plus haut

** Les petites compagnies aériennes JetBlue JBLU.O et Frontier ULCC.O font un bond de 2,8 % chacune ** Le Sénat américain a voté tard dimanche pour avancer un projet de loi visant à mettre fin à la fermeture du gouvernement

** Si le Sénat adopte le projet de loi, celui-ci doit encore être approuvé par la Chambre des représentants des États-Unis et envoyé au président Donald Trump pour signature, ce qui pourrait prendre plusieurs jours

** Les analystes qui suivent les actions des compagnies aériennes évaluent LUV à "conserver" en moyenne, et à "acheter" pour le reste - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture de vendredi, UAL est le seul titre de compagnie aérienne dans le vert, avec un gain de 0,3 % depuis le début de l'année; les autres ont baissé entre 2,7 % et ~34 % cette année