Les actions de Webtoon Entertainment bondissent après de solides résultats trimestriels et un partenariat avec Disney
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 14:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août -

** Les actions de la plateforme de bandes dessinées en ligne Webtoon Entertainment WBTN.O augmentent de près de 29 % à 12,06 $ avant le marché

** Le chiffre d'affaires de la société pour le T2 dépasse les attentes des analystes, selon les données de LSEG

** Annonce d'une collaboration stratégique avec Disney

DIS.N pour développer et promouvoir le contenu des bandes dessinées

** J.P. Morgan augmente le PT de 9 $ à 14 $; maintient une position "neutre"

** Nous sommes positifs sur WBTN en raison de l'augmentation de son chiffre d'affaires et de la collaboration stratégique avec Disney

** Nous sommes positifs sur l'échelle mondiale de WBTN, son format de narration différencié, le leadership de son fondateur et les flux de revenus diversifiés à travers le contenu payant, la publicité et la propriété intellectuelle (IP) Adaptation - J.P. Morgan

** La note moyenne de huit analystes est "acheter"; le prix médian est de 11 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 31 %

Valeurs associées

WALT DISNEY
113,740 USD NYSE 0,00%
WEBTOON ENTR
13,7200 USD NASDAQ +46,58%
© 2025 Thomson Reuters.

