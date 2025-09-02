Les actions de United Therapeutics s'envolent grâce au succès d'une étude sur les maladies pulmonaires à un stade avancé

Les actions de United Therapeutics

UTHR.O ont bondi de plus de 42 % dans les échanges avant bourse mardi, après que son traitement des maladies pulmonaires, le tréprostinil, ait atteint l'objectif principal dans une étude de stade avancé.

Le médicament inhalé, commercialisé sous le nom de Tyvaso, a démontré une amélioration substantielle de la fonction pulmonaire chez les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie débilitante et irréversible caractérisée par des tissus pulmonaires rigides et cicatrisés, rendant la respiration de plus en plus difficile.

Dans l'étude menée auprès de 597 patients, le tréprostinil a amélioré de manière significative la capacité vitale forcée (capacité vitale forcée) - la quantité d'air qu'une personne peut expirer de force après une inspiration profonde - par rapport au placebo après 52 semaines, a déclaré la société.

La capacité vitale forcée est un indicateur largement utilisé pour évaluer la progression de la maladie chez les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique.

Le médicament est déjà autorisé aux États-Unis pour traiter une autre maladie pulmonaire rare, l'hypertension artérielle pulmonaire, qui provoque une pression sanguine élevée dans les vaisseaux reliant les poumons au cœur.

United Therapeutics a déclaré qu'elle prévoyait de rencontrer la FDA avant la fin de l'année pour discuter de l'extension de l'étiquette du médicament à la fibrose pulmonaire idiopathique.

Les options thérapeutiques actuelles pour les patients comprennent le médicament oral Esbriet du fabricant suisse Roche

ROG.S et l'Ofev de Boehringer Ingelheim.

Les actions de MannKind Corp MNKD.O , qui s'associe à United Therapeutics pour une version en poudre sèche de Tyvaso, ont augmenté de près de 36 % pour atteindre 6,22 dollars avant la cloche.