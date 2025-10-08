Les actions de United Rentals sont en hausse ; Truist relève ses prévisions en raison de la vigueur des taux de location

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions de la société de location de matériel United Rentals URI.N ont augmenté de près de 1% à 996 dollars

** La maison de courtage Truist augmente le PT sur URI de 952$ à 1194$ et réitère sa notation "achat"

** Le nouveau PT représente une prime de 20,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'URI semble de plus en plus solide à l'horizon 2026, avec des taux de location et une productivité de la flotte solides, selon la société de courtage

** Malgré la faiblesse du secteur de la construction, la société constate un optimisme croissant de la part des clients, les infrastructures, les marchés industriels et non résidentiels étant les moteurs de la demande - Truist

** 14 des 23 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 8 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; la prévision médiane est de 975 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 41,2 % depuis le début de l'année