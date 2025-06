Les actions de U.S. Steel augmentent après la présentation des détails de l'action privilégiée

X.N ont augmenté de 5% lundi, alors que l'offre de 14,9 milliards de dollars de Nippon Steel 5401.T pour la célèbre entreprise américaine s'approchait de la ligne d'arrivée et après que les détails de l'action privilégiée du gouvernement américain ont émergé au cours du week-end. Les actions de U.S. Steel ont atteint 54,86 dollars, juste avant l'offre de 55 dollars de Nippon Steel, après que l'administration Trump a donné le feu vert à la fusion vendredi par le biais d'un décret et d'un accord signé pour apaiser les préoccupations en matière de sécurité nationale, mettant fin à un effort tumultueux de 18 mois. Mais des questions se sont posées sur l'action privilégiée que le président Donald Trump avait suggéré de donner au peuple américain une participation de 51 % dans l'entreprise américaine en difficulté dans le cadre de l'acquisition. "Le président Trump a obtenu une action privilégiée perpétuelle dans le cadre de l'acquisition de U.S. Steel par Nippon Steel", a déclaré le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, sur les réseaux sociaux samedi. Il a ajouté que cette action empêcherait les entreprises de réduire ou de retarder les 14 milliards de dollars d'investissements promis, de transférer la production ou les emplois en dehors des États-Unis, ou de fermer ou d'inactiver des usines avant certains délais, sans l'accord du président. Ce pouvoir pourrait être conféré par une seule action privilégiée, appelée classe G pour "or", a déclaré un fonctionnaire américain, confirmant une information du New York Times. Dans un accord de sécurité nationale proposé au Comité des investissements étrangers aux États-Unis en septembre 2024 et obtenu par Reuters, Nippon Steel s'engage à ce que la majorité des membres du conseil d'administration de U.S. Steel soient des Américains et que trois d'entre eux - connus sous le nom de "directeurs indépendants américains" - soient approuvés par le CFIUS. "U.S. Steel peut réduire sa capacité de production si et seulement si cela est approuvé par une majorité des directeurs indépendants américains", indique la feuille de conditions, ajoutant que les principaux directeurs américains seront des citoyens des États-Unis.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.