Les actions de TopBuild bondissent après l'accord de 17 milliards de dollars conclu avec QXO

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Les actions du distributeur et installateur américain de matériaux de construction TopBuild

BLD.N ont fait un bond de près de 20 % dans les échanges avant bourse lundi, un jour après que la société ait accepté d'être acquise par le distributeur de matériaux de construction QXO

QXO.N dans le cadre d'une transaction de 17 milliards de dollars dans un contexte de consolidation de l'ensemble du secteur. Approuvée à l'unanimité par les deux conseils d'administration, l'acquisition fera de QXO le deuxième distributeur de matériaux de construction coté en bourse en Amérique du Nord, avec un chiffre d'affaires annuel combiné de plus de 18 milliards de dollars.

Les actions de QXO sont restées stables dans les transactions de pré-marché.

* Les transactions dans l'industrie américaine des matériaux de construction sont en hausse , les entreprises cherchant à s'agrandir et à consolider leurs chaînes d'approvisionnement locales afin d'atténuer les risques tarifaires persistants dans un contexte de demande stable pour les nouveaux projets de construction, les réparations et les rénovations.

* Dans le cadre de l'opération, les actionnaires de TopBuild peuvent choisir de recevoir 505 dollars en espèces ou 20,2 actions ordinaires de QXO pour chaque action de TopBuild, à condition que la transaction totale comprenne environ 45 % d'espèces et 55 % d'actions de QXO.

* La contrepartie en espèces de 505 dollars représente une prime de 23,1 % par rapport à la dernière clôture de TopBuild à 410,31 dollars vendredi, selon les calculs de Reuters.

* Les actions de TopBuild s'échangeaient pour la dernière fois à 481,39 dollars.

* Toutefois, certains analystes s'interrogent sur le moment choisi pour conclure l'accord. "La consolidation dans la distribution des produits de construction s'est accélérée, mais nous sommes surpris que TopBuild ait décidé de vendre maintenant", ont déclaré les analystes de Jefferies.

* "Nous ne pensons pas que TopBuild envisageait activement une vente, et bien que le multiple de 10 % soit solide, il ne nous semble pas qu'il s'agisse d'une offre qu'ils ne pouvaient pas laisser passer

* Les analystes de D.A. Davidson ont déclaré qu'il n'était pas surprenant que QXO reste actif dans le domaine des fusions et acquisitions (M&A), mais qu'ils ne considéraient pas TopBuild comme une "cible à forte probabilité" étant donné la taille importante de l'opération.

* QXO, un nouveau venu dans le secteur des produits de construction dirigé par le milliardaire Brad Jacobs, a poursuivi activement les fusions et acquisitions.

* Par ailleurs, les analystes de Jefferies et Truist Securities ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait d'autres soumissionnaires potentiels pour TopBuild, compte tenu de la taille de l'offre de QXO.