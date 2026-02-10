Les actions de Tectonic plongent à la suite de l'abandon par AstraZeneca d'un médicament rival à base de relaxine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions du développeur de médicaments Tectonic Therapeutic TECX.O chutent de 37,6 % à 15,49 $ avant la mise sur le marché

** AstraZeneca AZN.L a abandonné l'AZD3427, son médicament à base de relaxine pour un type de maladie cardiaque, invoquant des problèmes d'efficacité

** Tectonic teste actuellement le TX45, un autre traitement à base de relaxine ciblant des affections cardiaques similaires

** Malgré ce revers, Uy Ear, analyste chez Mizuho, pense que "TX45 peut encore avoir une chance", même si les investisseurs pourraient considérer l'échec de l'AZD3427 comme un signal négatif pour des médicaments similaires

** Le Comité indépendant de surveillance des données (IDMC) a récemment recommandé que l'étude de phase intermédiaire du TX45 se poursuive sans changement, note l'analyste

** Dans une étude de stade précoce, le TX45 a montré une amélioration du flux sanguin et une réduction de la pression dans les poumons et le cœur

** L'année dernière, Eli Lilly LLY.N a également abandonné son propre médicament à base de relaxine, la volenrelaxine, après des résultats décevants lors d'un essai à mi-parcours

** TECX a chuté de 54% en 2025