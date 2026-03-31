Les actions de TD Synnex grimpent après avoir battu les prévisions du premier trimestre

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31 mars - ** Les actions de TD Synnex SNX.N , fournisseur de services informatiques, ont augmenté de 2,4 % en début de marché à 163,99 $ après que les résultats du premier trimestre fiscal et les prévisions pour le trimestre en cours aient dépassé les attentes de Wall Street ** La société basée à Fremont, en Californie, a publié mardi un BPA ajusté de 4,73 $ sur , en hausse par rapport aux 2,80 $ de l'année précédente, et bien au-dessus de l'estimation de 3,31 $ de LSEG

** Le chiffre d'affaires du trimestre a augmenté de 18% en glissement annuel pour atteindre 17,2 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 15,6 milliards de dollars

** Nos résultats reflètent une forte performance de nos activités de distribution et de Hyve, ainsi que l'alignement continu entre notre stratégie et les besoins de nos partenaires", a déclaré Patrick Zammit, directeur général, dans un communiqué

** Pour le deuxième trimestre, Co prévoit un BPA ajusté de 3,75 à 4,25 dollars et un chiffre d'affaires de 16,1 à 16,9 milliards de dollars; le consensus prévoit un BPA ajusté de 3,45 dollars et un chiffre d'affaires de 15,8 milliards de dollars

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions de SNX ont augmenté de 6,6 % depuis le début de l'année, surpassant la progression de 2,8 % de l'indice S&P 400 des technologies de l'information .SPMDCT .

** 11 des 13 analystes couvrant SNX considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 2 comme un "maintien"; PT médian 180 $ - LSEG