Les actions de Starbucks chutent alors que RBC les rétrograde à "performance sectorielle"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 mars -
** Les actions du géant du café Starbucks RIC chutent d'environ 1 % à 96,62 $ avant le marché
** RBC Capital Markets rétrograde l'action de "surperformance" à "performance sectorielle"
** La société de courtage indique que les coûts de main-d'œuvre et les besoins d'investissement futurs rendent plus difficile l'attribution d'une note de surperformance
** Les analystes considèrent qu'il y a de la place pour des gains de chiffre d'affaires en Amérique du Nord et que les objectifs de ventes à magasins comparables pour l'exercice 28 sont réalisables, mais les investissements nécessaires semblent plus importants et plus permanents, et la trajectoire des marges reste incertaine
** 41 analystes estiment que l'action est "conservée" en moyenne; la prévision médiane est de 100 $ - données compilées par LSEG
** Depuis la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 16 % depuis le début de l'année
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