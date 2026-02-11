Les actions de SOLV Energy progressent de 20 % pour leurs débuts sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions de SOLV Energy MWH.O ont augmenté de 20% lors de leurs débuts à New York mercredi, donnant à la société spécialisée dans l'énergie solaire et le stockage de batteries une évaluation de 5,98 milliards de dollars, soulignant un fort rebond de l'activité d'introduction en bourse en 2026.
