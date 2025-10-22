Les actions de Six Flags augmentent alors que Jana Partners révèle sa participation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de l'opérateur de parcs d'attractions Six Flags Entertainment FUN.N ont augmenté de 5,1 % à 26,66 $ sur le marché préliminaire après que l'investisseur activiste Jana Partners a divulgué sa participation de 9 % et s'est associé à la star de la NFL Travis Kelce

** L'action devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis le 22 août

** La participation de 9 % fait de Jana le troisième actionnaire de FUN, derrière BlackRock Institutional Trust Company et The Vanguard Group

** Kelce, un "super fan" de parcs d'attractions, pourrait être nommé au conseil d'administration

** Jana rejoint un groupe d'investisseurs activistes qui approchent Six Flags avec des idées pour augmenter le prix de l'action

** Jana voit l'opportunité d'augmenter la fréquentation des parcs et l'engagement envers la marque grâce à une nouvelle stratégie de marketing

** 12 analystes évaluent le titre "acheter" ou supérieur, trois l'évaluent "conserver"; le PT médian est de 31,50 $ - LSEG

** Les actions de FUN ont baissé de 46,81 % depuis le début de l'année