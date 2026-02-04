Les actions de Singtel atteignent un niveau record après l'accord de rachat de STT GDC avec KKR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Singapore Telecommunications STEL.SI ont ouvert en hausse de 1,9% pour atteindre un record de S$4,95 mercredi après qu'elle a déclaré que son consortium avec KKR KKR.N paierait S$6,6 milliards ($5,2 milliards) pour devenir entièrement propriétaire de ST Telemedia Global Data Centres .