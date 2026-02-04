 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de Singtel atteignent un niveau record après l'accord de rachat de STT GDC avec KKR
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 02:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Singapore Telecommunications STEL.SI ont ouvert en hausse de 1,9% pour atteindre un record de S$4,95 mercredi après qu'elle a déclaré que son consortium avec KKR KKR.N paierait S$6,6 milliards ($5,2 milliards) pour devenir entièrement propriétaire de ST Telemedia Global Data Centres .

Dividendes
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

KKR & CO
103,230 USD NYSE -9,81%
SINGTEL
3,321 EUR Tradegate +1,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank