Les actions de Sarepta chutent, la thérapie génique n'atteignant pas l'objectif principal en phase tardive
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 22:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions de Sarepta Therapeutics

SRPT.O chutent de près de 21 % à 5,1 $ dans les échanges prolongés

** Une étude de phase avancée testant deux thérapies ciblées sur les gènes pour la dystrophie musculaire de Duchenne n'a pas atteint son objectif principal

** L'essai a duré neuf ans et a été affecté par la pandémie de COVID-19, qui, selon SRPT, a eu un impact sur les résultats

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait chuté de 80 % cette année

Valeurs associées

SAREPTA
24,4500 USD NASDAQ +1,83%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

