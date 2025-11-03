Les actions de Sarepta chutent, la thérapie génique n'atteignant pas l'objectif principal en phase tardive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions de Sarepta Therapeutics

SRPT.O chutent de près de 21 % à 5,1 $ dans les échanges prolongés

** Une étude de phase avancée testant deux thérapies ciblées sur les gènes pour la dystrophie musculaire de Duchenne n'a pas atteint son objectif principal

** L'essai a duré neuf ans et a été affecté par la pandémie de COVID-19, qui, selon SRPT, a eu un impact sur les résultats

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait chuté de 80 % cette année