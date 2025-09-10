Les actions de SAP sont en hausse après qu'Oracle a revu à la hausse ses perspectives sur le cloud pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions de l'éditeur allemand de logiciels SAP SAPG.DE sont en hausse de 2,6 % dans les premiers échanges à Francfort

** Un trader local souligne la hausse des perspectives de l'homologue Oracle ORCL.N pour son activité "cloud"

** Oracle a relevé ses perspectives de croissance de l'infrastructure cloud pour l'année fiscale 2026 de 70 % à 77 %, car il s'attend à des revenus considérables provenant des contrats , a-t-il déclaré mardi

** Cette décision "devrait relancer le fantasme du cloud pour SAP et d'autres acteurs du cloud", selon le trader