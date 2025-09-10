 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 804,45
+0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de SAP sont en hausse après qu'Oracle a revu à la hausse ses perspectives sur le cloud pour 2026
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 08:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions de l'éditeur allemand de logiciels SAP SAPG.DE sont en hausse de 2,6 % dans les premiers échanges à Francfort

** Un trader local souligne la hausse des perspectives de l'homologue Oracle ORCL.N pour son activité "cloud"

** Oracle a relevé ses perspectives de croissance de l'infrastructure cloud pour l'année fiscale 2026 de 70 % à 77 %, car il s'attend à des revenus considérables provenant des contrats , a-t-il déclaré mardi

** Cette décision "devrait relancer le fantasme du cloud pour SAP et d'autres acteurs du cloud", selon le trader

Valeurs associées

ORACLE
241,560 USD NYSE +1,23%
SAP AG O.N.
234,400 EUR XETRA +1,78%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège du groupe pharmaceutique Novo Nordisk à Bagsvaerd, près de Copenhague, au Danemark, le 5 février 2025 ( Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen )
    Novo Nordisk supprime 9.000 postes à travers le monde
    information fournie par AFP 10.09.2025 09:32 

    Après des années fastes liées à la popularité de son traitement antidiabétique Ozempic, plébiscité sur les réseaux sociaux pour perdre du poids, le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk a annoncé mercredi supprimer 9.000 postes à travers le monde soit ... Lire la suite

  • sanofi 2 (Crédit: / Wikimedia Commons)
    A suivre aujourd'hui... Sanofi
    information fournie par AOF 10.09.2025 09:30 

    (AOF) - L’Agence chinoise des produits de santé a approuvé le Tzield de Sanofi comme premier traitement modificateur de la maladie dans le diabète auto-immune de type 1. Ce produit est indiqué pour retarder l’apparition du DT1 de stade 3 chez les patients adultes ... Lire la suite

  • Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, à la Haye, le 25 juin 2025 ( ANP / SEM VAN DER WAL )
    Drones abattus en Pologne : Varsovie dénonce un "acte d'agression" de la Russie, Kiev juge que Poutine veut "tester l'Occident"
    information fournie par Boursorama avec Media Services 10.09.2025 09:18 

    Les forces armées polonaises ont indiqué avoir mené des interceptions de drones "hostiles" entrés dans son espace aérien dans la nuit du 9 au 10 septembre. Le Premier ministre Donald Tusk dénonce "une provocation à grande échelle". Au cours d'une nouvelle nuit ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse
    information fournie par AFP 10.09.2025 09:08 

    Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, emboîtant le pas à Wall Street au lendemain d'un triple record pour les indices américains, dans un marché soutenu par les anticipations de baisses des taux de la Réserve fédérale (Fed). La Bourse de Paris ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank