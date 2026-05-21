Les actions de Samsung Electronics bondissent après un accord salarial provisoire suspendant la grève

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Jeudi matin, l'action de Samsung Electronics 005930.KS a grimpé de 6,5% après que le géant technologique et son syndicat sud-coréen ont conclu un accord salarial provisoire, évitant ainsi une grève qui menaçait de frapper l'économie et de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales en puces électroniques.

Le syndicat a déclaré que la grève de 18 jours prévue par près de 48.000 membres serait suspendue pendant que l'accord provisoire serait soumis au vote entre le 22 et le 27 mai.

L'indice de référence KOSPI .KS11 était en hausse de 4,6% à 00h05 GMT.