Les actions de Samsung Electronics bondissent après la conclusion d'un accord salarial provisoire qui suspend la grève

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste et d'informations contextuelles)

Jeudi matin, l'action de Samsung Electronics 005930.KS a grimpé de 6,5% après que le géant technologique et son syndicat sud-coréen ont conclu un accord salarial provisoire , évitant ainsi une grève qui menaçait de frapper l'économie et de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales en puces électroniques.

Le syndicat a déclaré que la grève de 18 jours prévue par près de 48 000 membres serait suspendue pendant que l'accord provisoire de dernière minute serait soumis au vote entre le 22 et le 27 mai.

L'indice de référence KOSPI .KS11 était en hausse de 5,3% à00h30 GMT.

Ryu Young-ho, analyste senior chez NH Investment & Securities, a déclaré que les investisseurs étaient soulagés de voir s'atténuer l'incertitude entourant la perspective d'une grève.

Il a toutefois ajouté que l'accord n'était pas entièrement positif pour les investisseurs, car Samsung devrait probablement constituer des provisions liées à la hausse des coûts de main-d'œuvre, ce qui pourrait peser sur le bénéfice d'exploitation.

La proposition de l'entreprise de verser des primes de performance sous forme d'actions plutôt qu'en espèces semblait refléter la préférence de la direction de Samsung, car la rémunération en actions pourrait alléger la charge financière immédiate pesant sur l'entreprise, a déclaré M. Ryu. Les deux parties étaient en désaccord sur la manière dont les primes de performance seraient réparties entre l'activité mémoire extrêmement rentable du conglomérat et ses activités de puces logiques déficitaires, comme l'avait précédemment rapporté Reuters .