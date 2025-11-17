Les actions de Rubrik grimpent alors que Mizuho passe à "surperformer"

17 novembre - ** Mizuho relève la recommandation de la société de cybersécurité Rubrik RBRK.N de "neutre" à "surperformer" et réitère son estimation à 97 dollars

** Les actions de RBRK augmentent d'environ 3,1 % à 73,80 $ dans les échanges de pré-marché

** Mizuho considère que le titre est sous-évalué par rapport à ses perspectives de croissance et à ses forces concurrentielles

** La société de courtage s'attend à une forte croissance du chiffre d'affaires, à une exécution continue et à une hausse optionnelle des fonctions liées à l'IA

** "Nous continuons de penser que l'accent mis par RBRK sur la protection et l'exploitation des données, ainsi que les défenses contre les ransomwares les plus performantes, lui ont permis de se démarquer de manière significative de la plupart des fournisseurs traditionnels et de la prochaine génération dans ce domaine", déclare Mizuho

** 20 des 21 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, une comme "conservée", leur estimation médiane est de 115 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action RBRK a augmenté de ~9,5% depuis le début de l'année