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Les actions de Royal Caribbean tombent à leur plus bas niveau depuis un an après le refus du Mexique concernant un parc aquatique
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** L'action de Royal Caribbean Cruises

RCL.N a chuté de 5 %, atteignant son plus bas niveau depuis un an, après le rejet par le Mexique du projet de parc aquatique “Perfect Day” de l'opérateur de croisières

** Les autorités mexicaines ont rejeté le projet suite à la levée de boucliers des habitants et des associations écologistes concernant son impact sur l'environnement

** RCL a déclaré à Reuters qu'elle regrettait cette décision mais respectait les autorités environnementales mexicaines, se disant optimiste quant à ses investissements dans le pays

** Le projet “Perfect Day Mexico” de la société s'inscrivait dans une stratégie visant à développer les investissements dans des destinations terrestres

** Les opérateurs de croisières restent sous pression alors qu'ils doivent faire face à la hausse des coûts du carburant dans le contexte de la guerre en Iran; prévoit que les coûts du carburant seront supérieurs de 1,3 milliard de dollars aux prévisions initiales pour l'exercice fiscal, qui s'élevaient à 1,17 milliard de dollars

** 21 analystes sur 29 attribuent à la société la note “ACHETER”; le cours cible médian est de 340,00 $ - données LSEG

** RCL a reculé de près de 17 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 33 % pour Norwegian Cruise NCLH.N et de 22 % pour Carnival Corp .CCL.N depuis le début de l'année

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