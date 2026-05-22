Les actions de Ross Stores bondissent grâce à l'amélioration des perspectives de bénéfices et de chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 mai - ** L'action du distributeur à bas prix Ross Stores ROST.O progresse de près de 5,5% à 229,25 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a relevé jeudi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices à périmètre constant, misant sur la résilience de la demande pour ses vêtements et accessoires à prix réduits malgré l'incertitude macroéconomique qui plane

** J.P. Morgan maintient une position « surpondérée », estimant que la croissance de 17% des ventes à magasins comparables marque la plus forte hausse trimestrielle en 20 ans d'histoire pour l'ensemble des trois enseignes de discount

** "L'acquisition d'une clientèle diversifiée sur l'ensemble des segments démographiques, notamment en termes d'âge, de revenus et d'origine ethnique, constitue une preuve majeure de la pérennité de la croissance des ventes à périmètre constant à l'avenir" - J.P. Morgan

** Pour le premier trimestre clos le 2 mai, les ventes à magasins comparables ont augmenté de 17%

** La note moyenne de vingt analystes est "buy", avec un objectif de cours médian de 252,5 $ – données compilées par LSEG

** Le titre a progressé de 20,5% depuis le début de l'année à la clôture précédente