Les actions de Ralph Lauren bondissent de 10% grâce à la forte croissance des ventes en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur le cours de l'action, ajout d'informations issues de la conférence téléphonique au paragraphe 3 et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9) par Anuja Bharat Mistry et Danielle Kaye

Les actions de Ralph Lauren RL.N ont bondi d'environ 10% en début de séance jeudi après que la marque de prêt-à-porter haut de gamme a dépassé les estimations de chiffre d'affaires trimestriel, soutenue par de solides ventes en Chine, où les acheteurs aisés ont continué à acheter des polos et des pulls en coton à mailles torsadées.

La croissance du chiffre d'affaires a été tirée par les ventes en Asie, a indiqué la société, avec une performance particulièrement solide en Chine pendant le Nouvel An lunaire. Les investisseurs de Wall Street s'intéressent de près aux performances des marques de luxe sur le marché chinois, où les consommateurs ont montré des signes de fatigue ces derniers mois et où les dépenses de luxe ont fléchi.

Les ventes en Chine ont été « exceptionnellement fortes », a déclaré le directeur général Patrice Louvet lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, soulignant une croissance des ventes de plus de 50% dans le pays.

La marque américaine, vieille de près de 60 ans, a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 1,98 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,85 milliard de dollars.

Fondée par le créateur Ralph Lauren en 1967 comme une ligne de cravates avant de se hisser au sommet de la mode américaine, la marque fait partie des entreprises qui ont récemment résisté à la tendance au ralentissement du secteur mondial du luxe. Elle s'est lancée dans un plan de redressement il y a une dizaine d'années et les analystes attribuent en partie son succès récent à l'attrait croissant de la marque auprès d'une jeune génération de consommateurs, tout en conservant une base de clientèle multigénérationnelle.

Sous la direction de son directeur général Patrice Louvet, qui a pris les rênes en 2017, Ralph Lauren a déployé des efforts concertés pour attirer une nouvelle génération grâce à des produits destinés aux jeunes et à une présence active sur les réseaux sociaux.

Les analystes attribuent également la dynamique récente de Ralph Lauren à sa position sur le marché en tant qu'acteur offrant un bon rapport qualité-prix par rapport à de nombreux concurrents du secteur du luxe.

Ralph Lauren vend des polos à 118 dollars et des sacs en cuir à 498 dollars, en plus de sacs dont le prix dépasse largement les 3 000 dollars.Selonles analystes, cette large gamme de prix a contribué à maintenir son attrait, alors même que les consommateurs rechignent face aux hausses de prix pratiquées par les grands acteurs du luxe.

« Ralph Lauren a bénéficié d'une marge de croissance plus importante en Asie et en Europe par rapport à d'autres marques de prêt-à-porter de luxe », a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

La société prévoit désormais une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre comprise entre 5% et 9% à devises constantes, contre une estimation des analystes de 6,9%, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit également une hausse de son chiffre d'affaires annuel à devises constantes d'environ 5% par rapport à l'année dernière, se situant entre 4% et 5%.

Sur une base ajustée, Ralph Lauren a affiché un bénéfice par action de 2,80 dollars pour le trimestre considéré, dépassant les estimations de 2,55 dollars par action.

La société, qui a mis en œuvre des hausses de prix sélectives au cours des derniers trimestres, tire profit de la vigueur des ventes à prix plein de ses marques de vêtements et d'accessoires.