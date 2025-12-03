Les actions de PVH chutent après des prévisions trimestrielles en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions de la société mère de Tommy Hilfiger et Calvin Klein, PVH PVH.N ont baissé de ~2% à 85,75 $ après la cloche en raison de prévisions trimestrielles à la baisse dans un contexte d'incertitudes macroéconomiques et commerciales mondiales

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour le quatrième trimestre dans une fourchette de 3,20 $ à 3,35 $, en dessous des estimations de 3,61 $, et prévoit que le revenu "augmentera légèrement à un chiffre" par rapport aux estimations d'une croissance de 3,7 % - données compilées par LSEG

** Cependant, la société réduit ses prévisions de revenus annuels à "une hausse à un chiffre" contre une "hausse légère à un chiffre" précédemment; le BPA devrait se situer entre 10,85 $ et 11 $ contre 10,75 $ à 11 $ précédemment

** Les actions de PVH, qui ont également battu les estimations de revenus et de bénéfices pour le troisième trimestre, ont chuté de 17,2 % depuis le début de l'année