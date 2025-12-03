 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 864,68
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de PVH chutent après des prévisions trimestrielles en baisse
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 23:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions de la société mère de Tommy Hilfiger et Calvin Klein, PVH PVH.N ont baissé de ~2% à 85,75 $ après la cloche en raison de prévisions trimestrielles à la baisse dans un contexte d'incertitudes macroéconomiques et commerciales mondiales

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour le quatrième trimestre dans une fourchette de 3,20 $ à 3,35 $, en dessous des estimations de 3,61 $, et prévoit que le revenu "augmentera légèrement à un chiffre" par rapport aux estimations d'une croissance de 3,7 % - données compilées par LSEG

** Cependant, la société réduit ses prévisions de revenus annuels à "une hausse à un chiffre" contre une "hausse légère à un chiffre" précédemment; le BPA devrait se situer entre 10,85 $ et 11 $ contre 10,75 $ à 11 $ précédemment

** Les actions de PVH, qui ont également battu les estimations de revenus et de bénéfices pour le troisième trimestre, ont chuté de 17,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

PVH
87,530 USD NYSE +3,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank