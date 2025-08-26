Les actions de PVH augmentent : Hausse du chiffre d'affaires au T2, baisse du BPA

26 août - ** Les actions de la société d'habillement PVH Corp

PVH.N ont augmenté de ~1% mardi avant la publication du rapport financier du T2 après la clôture du marché

** Wall Street prévoit que la société, dont les marques incluent Tommy Hilfiger et Calvin Klein, publiera un BPA ajusté de 2,01 $, en baisse par rapport aux 3,01 $ du T2 2024, et un revenu de 2,12 milliards de dollars, légèrement supérieur aux 2,07 milliards de dollars de l'année précédente, selon les dernières données recueillies par LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, le chiffre d'affaires de PVH a atteint ou dépassé les attentes 7 fois, tandis que le BPA a été battu à chaque fois

** Jay Sole, analyste chez UBS, estime que les fondamentaux de PVH sont "suffisamment bons au deuxième trimestre pour permettre à l'entreprise de battre légèrement son BPA au deuxième trimestre et de maintenir inchangées ses prévisions pour l'exercice 25." Mais il dit que la barre a été très haute pour les valeurs softline, de sorte qu'une réitération des prévisions pourrait ne pas être "suffisante"

** PVH, qui vise sa quatrième journée de hausse consécutive, est à 82,48 $ contre une prévision médiane de 82 $, en baisse par rapport à 83 $ il y a un mois, selon LSEG, qui indique 14 notations d'analystes: 2 " achat fort ", 6 " achat " et 6 " maintien "

** Depuis le début de l'année, l'action est en baisse de ~22% contre un gain de ~4% pour l'indice S&P 400 midcap .IDX .