Les actions de PNC Financial chutent ; les revenus d'intérêts sont inférieurs aux prévisions alors que le chiffre d'affaires et le bénéfice sont supérieurs à ceux de la Bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de PNC Financial PNC.N ont chuté de plus de 5%, ce qui représente la plus forte baisse en une journée depuis le 13 avril et va à l'encontre d'une reprise plus large du secteur. Le revenu net d'intérêt trimestriel (NII) a manqué les attentes de Wall Street, tandis que le bénéfice par action et le chiffre d'affaires ont dépassé les attentes

** De plus, Steven Alexopoulous, analyste de TD Cowen, a écrit que les perspectives de la société pour le quatrième trimestre impliquent un revenu net d'intérêts plus faible et des dépenses plus élevées que les attentes de Wall Street, ce qui, selon lui, implique un bénéfice par action pour l'exercice 2025 inférieur aux prévisions précédentes ** La société régionale de services financiers a publié un bénéfice par action ajusté de 4,35 $ contre 4,05 $ attendus par la rue, un chiffre d'affaires de 5,92 milliards de dollars contre 5,83 milliards de dollars attendus par les consommateurs, selon LSEG

** Cependant, son revenu net d'intérêt de 3,648 milliards de dollars était supérieur à celui du trimestre précédent et du trimestre séquentiel, mais inférieur aux attentes de 3,676 milliards de dollars, selon LSEG

** L'action PNC s'est échangée pour la dernière fois à 182 $ contre un objectif médian de 225 $, en hausse par rapport aux 219,50 $ d'il y a un mois, selon LSEG qui indique 24 notations d'analystes: 6 "strong buy", 12 "buy", 5 "hold" et 1 "sell"

** Depuis le début de l'année, les actions ont baissé de 6,8 %, contre un gain de 21,9 % pour l'indice bancaire S&P 500 .SPXBK .