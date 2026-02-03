Les actions de PayPal chutent suite au départ du directeur général et à des prévisions de bénéfices décevantes pour 2026

Les actions de PayPal chutent de 19 %

La société nomme Enrique Lores, de HP, au poste de directeur général

Le bénéfice et le chiffre d'affaires du trimestre des fêtes de fin d'année ne sont pas à la hauteur des estimations

Les prévisions de bénéfices pour 2026 sont inférieures aux attentes

(Ajoute les commentaires de la conférence téléphonique sur les résultats, le commentaire de l'analyste au paragraphe 6, le graphique sur la performance de l'action, la mise à jour du cours de l'action au paragraphe 1) par Manya Saini

PayPal PYPL.O a remplacé son directeur général Alex Chriss, qui avait été recruté pour diriger la société de paiement face au ralentissement de la croissance et à l'intensification de la concurrence, et a simultanément publié des prévisions de bénéfices médiocres pour 2026 mardi, ce qui a fait chuter ses actions de 19 %.

Le conseil d'administration de la société, qui a nommé Enrique Lores de HP HPE.N comme nouveau président-directeur général, a déclaré que le rythme du changement et de l'exécution sous Chriss n'était pas conforme à ses attentes.

M. Chriss avait pour mission de redresser PayPal au cours d'une période difficile, marquée par la baisse des volumes de transactions après la pandémie et l'intensification des pressions concurrentielles exercées sur son cœur de métier par les grandes entreprises technologiques et les nouveaux rivaux de la fintech.

PayPal a déclaré que le directeur financier Jamie Miller assurerait l'intérim jusqu'à ce que M. Lores prenne ses fonctions le 1er mars. M. Lores a été président et directeur général du géant de l'électronique grand public HP pendant plus de six ans.

Les analystes de Wall Street ont déclaré que l'annonce inattendue de la nomination du directeur général soulève des questions sur la stratégie de redressement de l'entreprise.

"La grande question est de savoir s'il va mettre en place une formidable équipe chargée des paiements pour tenter un nouveau redressement sur plusieurs années ou s'il va commencer à examiner des options pour des actifs stratégiques", ont déclaré les analystes d'Evercore ISI.

PERSPECTIVES DIMINUÉES

PayPal s'attend à ce que son bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année soit compris entre une baisse de pourcentage à un chiffre et une légère augmentation, alors que Wall Street s'attend à une croissance d'environ 8 %, d'après les données compilées par LSEG.

M. Miller a déclaré que l'entreprise ne s'engageait plus à respecter les perspectives spécifiques pour 2027 présentées lors de la journée des investisseurs de l'année dernière et qu'elle fournirait désormais des prévisions année par année.

Ce changement intervient dans un contexte d'affaiblissement des dépenses de détail, car les consommateurs, pressés par des taux d'intérêt élevés, un coût de la vie toujours élevé et des signes de ralentissement du marché de l'emploi, réduisent leurs achats discrétionnaires et donnent la priorité aux produits de première nécessité. Cette tendance a été signalée par les principaux détaillants et les entreprises de biens de consommation, les ménages devant composer avec des budgets plus serrés.

"Nous avons constaté une pression sur l'ensemble de notre portefeuille de détaillants, en particulier chez les consommateurs à revenus faibles et moyens", a déclaré M. Miller lors d'une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats.

"Bien qu'une partie de cette situation puisse être attribuée à des facteurs macroéconomiques et à une économie en forme de K, il est également clair que nous devons faire plus pour gagner avec des marchands clés, en particulier pendant les périodes d'achat à fort volume."

PayPal a déclaré un chiffre d'affaires de 8,68 milliards de dollars pour le trimestre des fêtes de fin d'année, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 8,80 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 1,23 $ par action au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, ce qui est également inférieur aux attentes de 1,28 $.

L'ACCENT MIS SUR LE PAIEMENT DE MARQUE

Le développement de l'activité de PayPal dans le domaine des paiements de marque, qui génère des marges plus importantes, était l'une des priorités du directeur général sortant, M. Chriss, qui a mis l'accent sur une "croissance rentable" tout en s'efforçant de rationaliser les coûts liés au traitement des paiements sans marque.

La croissance du paiement de marque en ligne s'est ralentie pour atteindre 1 % au quatrième trimestre, contre 6 % un an plus tôt, en raison de la faiblesse du commerce de détail aux États-Unis, de vents contraires à l'échelle internationale et de comparaisons plus difficiles.

Les investisseurs s'inquiètent depuis longtemps du fait que l'entrée d'entreprises du secteur des grandes technologies, telles qu'Apple et Google, dans l'activité principale de PayPal, pourrait éroder sa part de marché malgré son statut de leader historique du marché.

La société a déclaré qu'elle prenait des mesures à court terme pour rétablir l'élan du paiement de marque en ligne. Les dirigeants ont déclaré qu'en dépit d'"indicateurs constructifs", il était difficile d'établir un calendrier précis pour le point d'inflexion global pour le paiement de marque.