Les actions de Paycom bondissent suite à l'augmentation des prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de Paycom Software PAYC.N augmentent de 11,5 % à 248,95 $, atteignant un sommet de plus d'un mois

** La société a relevé ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels mercredi, citant la hausse de la demande de ses services de gestion des employés, alimentée par l'ajout de fonctions d'IA

** Paycom s'attend à ce que les revenus de l'exercice 2025 se situent entre 2,05 et 2,06 milliards de dollars, ce qui est supérieur à son estimation précédente de 2,02 à 2,04 milliards de dollars

** Au moins six sociétés de courtage augmentent leurs prévisions de prix pour l'action après les résultats

** La société a sans doute son produit le plus intéressant depuis de nombreuses années avec sa nouvelle solution IWant basée sur genAI, qui semble avoir une proposition de valeur convaincante " - Barclays

** La note moyenne sur PAYC est "hold"; les prévisions de prix médianes sont de 246 $ -LSEG

** À la dernière clôture, les actions de Paycom ont augmenté de 9 % depuis le début de l'année