Les actions de Nvidia ouvrent en hausse à Francfort sur des prévisions de bénéfices plus élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Nvidia NVDA.O ont légèrement augmenté dans les premiers échanges à Francfort jeudi après que le fabricant de puces a prévu des revenus pour le premier trimestre supérieurs aux estimations du marché , en pariant sur les dépenses continues de Big Tech pour ses processeurs d'intelligence artificielle.

À 7 h 03 GMT, l'action était en hausse de 1,4 %. Les actions de Nvidia à New York sont en hausse de près de 5 % jusqu'à présent en 2026, mais restent en dessous du record atteint en octobre de l'année dernière.