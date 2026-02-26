 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de Nvidia ouvrent en hausse à Francfort sur des prévisions de bénéfices plus élevées
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 08:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Nvidia NVDA.O ont légèrement augmenté dans les premiers échanges à Francfort jeudi après que le fabricant de puces a prévu des revenus pour le premier trimestre supérieurs aux estimations du marché , en pariant sur les dépenses continues de Big Tech pour ses processeurs d'intelligence artificielle.

À 7 h 03 GMT, l'action était en hausse de 1,4 %. Les actions de Nvidia à New York sont en hausse de près de 5 % jusqu'à présent en 2026, mais restent en dessous du record atteint en octobre de l'année dernière.

Valeurs associées

NVIDIA
195,6099 USD NASDAQ +1,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank