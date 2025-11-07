 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 969,07
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Novo Nordisk chutent après l'accord conclu avec Trump pour réduire les prix des médicaments contre l'obésité
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 09:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jacob Gronholt-Pedersen

Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO ont chuté à l'ouverture vendredi, après que le fabricant de Wegovy et son rival Eli Lilly LLY.N ont conclu un accord tard jeudi avec le président américain Donald Trump pour réduire les prix de leurs médicaments amaigrissants GLP-1.

Les actions de Novo ont baissé de 2,3 % à l'ouverture dans un marché globalement plat à la bourse de Copenhague

.OMXC25CAP .

L'accord permettra de réduire les prix des médicaments amaigrissants populaires de Novo et d'Eli Lilly pour les programmes du gouvernement américain, ainsi que pour les payeurs en espèces, et d'élargir l'accès aux patients sous Medicare. L'accord prévoit également que les entreprises seront exemptées de droits de douane pendant trois ans.

Novo a déclaré que l'accord aurait un impact négatif "à un chiffre" sur la croissance des ventes mondiales l'année prochaine en raison de la baisse des prix, alors que des volumes plus importants dans le cadre de Medicare sont attendus à moyen et long terme.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
938,010 USD NYSE +1,27%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank