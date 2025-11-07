Les actions de Novo Nordisk chutent après l'accord conclu avec Trump pour réduire les prix des médicaments contre l'obésité

Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO ont chuté à l'ouverture vendredi, après que le fabricant de Wegovy et son rival Eli Lilly LLY.N ont conclu un accord tard jeudi avec le président américain Donald Trump pour réduire les prix de leurs médicaments amaigrissants GLP-1.

Les actions de Novo ont baissé de 2,3 % à l'ouverture dans un marché globalement plat à la bourse de Copenhague

L'accord permettra de réduire les prix des médicaments amaigrissants populaires de Novo et d'Eli Lilly pour les programmes du gouvernement américain, ainsi que pour les payeurs en espèces, et d'élargir l'accès aux patients sous Medicare. L'accord prévoit également que les entreprises seront exemptées de droits de douane pendant trois ans.

Novo a déclaré que l'accord aurait un impact négatif "à un chiffre" sur la croissance des ventes mondiales l'année prochaine en raison de la baisse des prix, alors que des volumes plus importants dans le cadre de Medicare sont attendus à moyen et long terme.