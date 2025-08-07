Les actions de Novo Nordisk bondissent suite aux résultats décevants de la pilule amaigrissante d'Eli Lilly

Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO ont augmenté de 13,6% jeudi après que les résultats des essais de la pilule expérimentale d'Eli Lilly LLY.N pour la perte de poids ont été inférieurs aux attentes, ce qui a renforcé la confiance des investisseurs dans le traitement de l'obésité du fabricant danois, leader sur le marché.

Le marché s'attendait à ce que la pilule d'orforglipron d'Eli Lilly devienne un concurrent de taille pour les médicaments amaigrissants de Novo, a déclaré David Evans, analyste chez Kepler Cheuvreux, dans un commentaire envoyé par courriel.

Toutefois, les résultats de jeudi n'ayant pas répondu à ces attentes, David Evans a déclaré que les investisseurs étaient susceptibles de repenser les perspectives concurrentielles sur le marché des médicaments GLP-1 contre l'obésité, un changement qui favorise le semaglutide oral de Novo.

Les actions de Novo ont plongé la semaine dernière après avoir réduit ses perspectives de croissance des ventes pour 2025, marquant la deuxième réduction des prévisions pour le fabricant danois de médicaments cette année.