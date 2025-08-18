 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 886,04
-0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Novo Nordisk augmentent après que Wegovy a reçu l'approbation de la FDA pour une maladie du foie
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 09:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'évolution des actions dans le premier point, ajout des commentaires des analystes dans les points 2 à 4, performance annuelle dans le dernier point)

18 août - ** Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO augmentent d'environ 3% après que la FDA ait accordé à son médicament amaigrissant Wegovy une approbation accélérée pour le traitement de la maladie hépatique MASH

** L'ampleur de la réaction du marché danois dépendra de l'ampleur de l'augmentation américaine qui s'avérera "durable", déclare Per Hansen, analyste chez Nordnet

** Novo est actuellement le seul produit GLP-1 avec cette autorisation de mise sur le marché aux États-Unis, mais Eli Lilly LLY.N est susceptible de commencer la production pour une indication similaire, ajoute-t-il

** On s'attend à ce que cette exclusivité commerciale ne dure que le temps d'une phase transitoire avant qu'Eli Lilly ne lance également un produit sur le marché", ajoute M. Hansen

** Sur la base des résultats de la première partie de l'essai, Novo a déposé cette année une demande d'autorisation en Europe et au Japon

** D'autres résultats de la deuxième partie de l'essai sont attendus en 2029

** Les actions de Novo Nordisk ont perdu 46 % depuis le début de l'année jusqu'à la clôture de la séance précédente

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
701,250 USD NYSE +2,45%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank