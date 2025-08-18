Les actions de Novo Nordisk augmentent après que Wegovy a reçu l'approbation de la FDA pour une maladie du foie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mise à jour de l'évolution des actions dans le premier point, ajout des commentaires des analystes dans les points 2 à 4, performance annuelle dans le dernier point)
18 août - ** Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO augmentent d'environ 3% après que la FDA ait accordé à son médicament amaigrissant Wegovy une approbation accélérée pour le traitement de la maladie hépatique MASH
** L'ampleur de la réaction du marché danois dépendra de l'ampleur de l'augmentation américaine qui s'avérera "durable", déclare Per Hansen, analyste chez Nordnet
** Novo est actuellement le seul produit GLP-1 avec cette autorisation de mise sur le marché aux États-Unis, mais Eli Lilly LLY.N est susceptible de commencer la production pour une indication similaire, ajoute-t-il
** On s'attend à ce que cette exclusivité commerciale ne dure que le temps d'une phase transitoire avant qu'Eli Lilly ne lance également un produit sur le marché", ajoute M. Hansen
** Sur la base des résultats de la première partie de l'essai, Novo a déposé cette année une demande d'autorisation en Europe et au Japon
** D'autres résultats de la deuxième partie de l'essai sont attendus en 2029
** Les actions de Novo Nordisk ont perdu 46 % depuis le début de l'année jusqu'à la clôture de la séance précédente
