Les actions de Novo Nordisk augmentent après l'abandon de l'offre de Metsera
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 09:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de la date du 7 novembre au 10 novembre)

Les actions de Novo Nordisk < NOVOb.CO> ont augmenté dans les premiers échanges lundi, après que le fabricant de Wegovy a abandonné samedi son offre d'achat pour la société américaine de médicaments amaigrissants Metsera, mettant fin à une guerre d'offres avec son rival Pfizer PFE.N .

Les actions de Novo étaient en hausse de 2,9% à 0801 GMT. Le fabricant américain de médicaments Pfizer a déclaré tard vendredi qu'il avait conclu un accord de 10 milliards de dollars pour Metsera, ce qui a porté un coup à Novo alors que le groupe danois tente de regagner le terrain perdu face à son rival américain Eli Lilly LLY.N .

Metsera a accepté une offre bonifiée de Pfizer vendredi en fin de journée, citant les risques antitrust américains de l'offre de Novo qu'elle avait précédemment qualifiée de supérieure. Le géant danois des médicaments contre l'obésité a déclaré samedi qu'il se retirait de la course.

Cette victoire permet à Pfizer d'accéder au marché lucratif des médicaments contre l'obésité, même si les traitements de Metsera n'arriveront pas sur le marché avant des années.

