Les actions de Novo et de Lilly augmentent à mesure que l'accord de Trump sur les médicaments contre l'obésité se rapproche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des fabricants de médicaments contre l'obésité Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk

NOVOb.CO ont augmenté tôt jeudi dans l'attente d'un accord de la Maison Blanche qui réduirait les prix de leurs traitements de perte de poids en échange d'un accès élargi au marché.

Le danois Novo, qui est également engagé dans une guerre d'enchères avec Pfizer PFE.N sur la biotech américaine Metsera MTSR.O , a augmenté d'environ 3 %, tandis qu'Eli Lilly était en hausse marginale avant l'ouverture du marché américain.

Le Wegovy de Novo et le Zepbound d'Eli Lilly sont les seuls médicaments très efficaces pour la perte de poids à base de GLP-1 vendus principalement aux États-Unis sous forme d'injections hebdomadaires.

Les prix de vente dépassent les 1 000 dollars par mois, mais les deux médicaments offrent aux acheteurs au comptant un approvisionnement mensuel de 499 dollars. Novo a été le premier à commercialiser ce médicament, mais le Zepbound de Lilly le rattrape rapidement.

L'objectif est d'améliorer l'accès aux traitements dans le cadre des programmes américains Medicare et Medicaid, mais les analystes estiment que le cadre de tarification pourrait profiter de manière disproportionnée à Lilly, en consolidant son avance sur Novo sur le marché de l'amaigrissement.

Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital, a déclaré que la domination de Lilly dans l'espace GLP-1 continue de s'approfondir, les médecins et les patients favorisant de plus en plus ses médicaments.

"Un accord potentiel avec la plateforme de vente directe aux consommateurs de l'administration Trump, TrumpRx, pourrait encore accélérer l'élan de Lilly", a-t-il déclaré, car la couverture gouvernementale élargie compense largement toute baisse des prix nets.

Le prix des médicaments est l'une des pierres angulaires du programme du second mandat du président Donald Trump, et le lancement d'un canal de distribution directe aux consommateurs marque un changement majeur dans la distribution des soins de santé aux États-Unis.

En contournant les gestionnaires de prestations pharmaceutiques, l'initiative vise à réduire les coûts et à élargir l'accès, conformément à la promesse de Donald Trump de faire baisser les prix des médicaments sur ordonnance.

Plusieurs fabricants de médicaments , dont Pfizer et AstraZeneca AZN.L , ont signé de nouveaux accords liés à la plateforme TrumpRx

Les analystes de la Deutsche Bank considèrent l'accord comme un catalyseur potentiel pour la croissance de Lilly. Ils estiment qu'un plafond mensuel de 150 dollars pourrait ouvrir l'accès à 15 millions d'Américains, principalement parmi les 20 % d'adultes obèses qui sont phobiques des aiguilles, un segment que Lilly pourrait conquérir avec sa prochaine pilule orale de GLP-1, l'Orforglipron.

Lilly et Novo font tous deux la course pour mettre sur le marché des versions orales de leurs traitements GLP-1 à succès. Wegovy, le médicament oral à prise unique quotidienne de Novo, fait l'objet d'un examen de la part de la FDA américaine et une décision est attendue fin 2025, tandis que l'Orforglipron de Lilly devrait faire l'objet d'une demande d'homologation d'ici la fin 2025 et d'un lancement potentiel en 2026.

"Le coût inférieur de l'Orforglipron pourrait permettre à l'entreprise d'avoir les coudées franches à court terme", ont déclaré les analystes de Deutsche, en égalant ou en dépassant rapidement les 2,7 millions de patients américains que compte actuellement Zepbound.