Les actions de NIO enregistrent leur plus forte hausse en 11 semaines suite au lancement d'un nouveau modèle de SUV

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - ** L'action de NIO 9866.HK , constructeur chinois de véhicules électriques, cotée à Hong Kong, bondit de 10,5% à 46,08 HK$, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 11 mars

** Le titre atteint son plus haut niveau depuis le 19 mai, en passe de mettre fin à huit séances consécutives de baisse

** Deuxième plus forte hausse en pourcentage de l'indice Hang Seng TECH .HSTECH , qui recule de 1,3%

** L'action cotée aux États-Unis NIO.N a progressé de 9,3% mercredi

** NIO a choisi la superstar du basket Yao Ming pour représenter son nouveau modèle phare de SUV , a annoncé la société mercredi, alors qu'elle vise à se développer à l'international

** NIO commercialise son SUV électrique ES9, qu'elle qualifie de plus grand SUV électrique à batterie de Chine

** L'industrie automobile chinoise a probablement dépassé son "âge d'or", a déclaré jeudi le directeur général de NIO, William Li, alors que le ralentissement des ventes de voitures sur le marché intérieur s'est prolongé en mai

** Depuis le début de l'année, les actions cotées à Hong Kong ont progressé de 8,4%, tandis que celles cotées aux États-Unis ont gagné 12,8%