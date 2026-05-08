Les actions de News Corp cotées à l'ASX ont atteint leur plus haut niveau depuis trois mois grâce à des résultats supérieurs aux prévisions

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8 mai - ** Les actions australiennes de News Corp NWS.AX ont grimpé jusqu'à 4,5 % pour atteindre 43,98 dollars australiens, leur plus haut niveau depuis le 3 février

** Le groupe de médias a annoncé une hausse de 9 % en glissement annuel de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 2,19 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,11 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre s'est élevé à 0,21 dollar, dépassant également les attentes des analystes

** La société attribue la hausse de son chiffre d'affaires à la croissance de ses segments de services immobiliers numériques, de Dow Jones et d'édition de livres

** Depuis le début de l'année, l'action a reculé de 3 %