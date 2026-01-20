Les actions de Netflix en hausse après une nouvelle offre de WBD, avant les résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions de Netflix NFLX.O ont augmenté de 0,3% mardi après que la société de streaming vidéo a obtenu le soutien du conseil d'administration de Warner Bros Discovery

WBD.O pour son offre d'achat du studio et des activités de streaming du propriétaire de HBO, avant son rapport financier du quatrième trimestre prévu après la clôture du marché ** Les actions de Netflix ont surperformé au milieu d'un repli boursier généralisé après avoir changé pour une offre entièrement en espèces pour les studios et les actifs de streaming de WBD sans augmenter le prix de 82,7 milliards de dollars dans un effort pour mettre fin aux efforts rivaux de Paramount Skydance PSKY.O pour attraper le géant d'Hollywood

** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que la société de streaming vidéo publie un BPA ajusté de 0,55 $ contre 0,43 $ au quatrième trimestre 2024 sur un chiffre d'affaires de 11,97 milliards de dollars, ce qui représenterait une hausse de 16,8 % par rapport aux 10,25 milliards de dollars de l'année précédente, selon les dernières estimations de LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, NFLX a atteint ou dépassé les attentes des analystes en matière de revenus à 7 reprises, avec un léger écart au T3 2025, tandis que le BPA a dépassé les attentes à 6 reprises, avec son écart le plus important au T3 2025 ** Le contenu original, y compris la dernière saison de "Stranger Things", le dernier film "Knives Out", les matchs de la National Football League le jour de Noël, devrait contribuer à la plus forte croissance du chiffre d'affaires du trimestre des fêtes de fin d'année depuis 2020 . Les investisseurs surveilleront les rendements de la publicité et des jeux vidéo et chercheront à savoir ce qui se passera après "Stranger Things", la série la plus regardée de l'histoire de l'entreprise

** L'action NFLX s'est échangée pour la dernière fois à 88,27 $ contre un objectif médian de 120 $ selon LSEG, qui indique 46 notes d'analystes: 13 'strong buy', 19 'buy', 13 'hold' et 1 'sell'

**Les actions de NFLX ont baissé de 5,9 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 0,7 % pour l'indice S&P 500 des services de communication .SPLRCL .